Los recurrentes del Plan del Lobo celebran el fallo y piden responsabilidades por los animales abatidos

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OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ecoloxistes n'Aición d'Asturies y el Fondo Lobo han celebrado este jueves que el TSJA haya decidido anular el Programa Anual de Control del Lobo 25/26 que estableció como objetivo dar muerte a 53 ejemplares durante la presente temporada. Las organizaciones recurrentes piden responsabilidades por los ejemplares abatidos en infracción de ley.

Para el coordinador del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, Ernesto Díaz esta "es una victoria significativa para la protección del lobo en España". "Desde el Fondo Lobo, llevamos ya un año desplegando todos los medios posibles para paralizar las matanzas de lobos. De momento no se matarán lobos en Asturies", destacó.

No obstante indican que "nadie podrá reparar la injusticia de la matanza de lobos perpetrada en ejecución de este Programa declarado ilegal".

El abogado de las asociaciones ambientales recurrentes, Jaime Doreste, ha indicado que "valoran muy positivamente la sentencia, ya que confirma lo que desde las asociaciones han argumentado a lo largo del procedimiento, que no se puede matar a una especie silvestre al amparo de normativa derogada, especialmente al lobo cuyo estado de conservación es desfavorable.

A juicio de la abogada del Fondo Lobo, Sara González Merinero, "era ineludible que el TSJ de Asturias aplicase las recientes sentencias sobre el lobo del Tribunal Supremo". "Sin embargo, en Asturias, durante la vigencia del Programa Anual de Control 2025-26 se han matado cerca de 45 lobos, lo que se podía haber evitado, pues estando pendientes las sentencias del Supremo, el TSJ de Asturias nos denegó las medidas cautelares de paralización del Programa de Control", añadió.