La Rula de Avilés vende un atún rojo de 163,5 kilos y 2 metros capturado entre Cudillero y Luarca

Atún rojo pescado frente a la costa asturiana y vendido en la Rula de Avilés. - PUERTO DE AVILÉS

OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Rula de Avilés ha vendido un atún rojo de 163,5 kilos y 2 metros de largo. El ejemplar fue pescado este martes por el arrastrero de litoral Eleuterio José Balayo a unas 14 millas al Norte, entre Cudillero y Luarca, descargado a medianoche y vendido esta mañana en la lonja avilesina.

Según ha informado el Puerto de Avilés en nota de prensa, su comprador fue el mayorista Gerardo Granda y, aunque no ha trascendido su destino final, "es poco probable" que este ejemplar de 'Thunnus thynnus' pueda verse en los mostradores de las pescaderías y supermercados asturianos.

Según ha explicado el jefe de Cancha de la Nueva Rula de Avilés, Jorge Fernández, aunque no es una pieza "excesivamente grande", porque pueden superar los 300 kilos, "su presencia resulta especialmente llamativa porque en esta cancha no son habituales". De hecho ha explicado que en los últimos 30 años no ha habido más de cuatro o cinco ejemplares. Fernández ha explicado que el anterior se vendió el 24 julio de 2024 y pesó 76 kilos.

En la actualidad, las embarcaciones autorizadas que faenan en el Cantábrico pueden pescar, siempre de manera fortuita, un ejemplar por marea y día. El de hoy es el primero que ha sido pescado en estas condiciones regulatorias, que incluyen el requisito de que la embarcación debe comunicar con cuatro horas de antelación la descarga un atún rojo, frente a las dos horas establecidas para el resto de las especies.

También deben ser marcados a bordo con un indicador facilitado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dispositivos que han sido incorporados a las embarcaciones que trabajan en Avilés en las últimas semanas.

"Los barcos nos trasladan que hay atunes rojos en el Cantábrico y ahora tienen la posibilidad de capturarlos dentro de las condiciones establecidas. Se abre una nueva oportunidad que puede permitir que estas capturas lleguen a la Rula de Avilés con mayor frecuencia", ha explicado Fernández.

El jefe de Cancha de la Nueva Rula de Avilés considera que esta nueva situación puede favorecer la llegada de más ejemplares.

TAMBIÉN UN PEZ ESPADA

Según el Puerto, no fue esta la única pieza destacada en cuanto a su tamaño entre las subastadas esta semana en Avilés.

La marea también trajo hasta la cancha avilesina un pez espada de 230 kilos, vendido en la tarde de este martes, una especie más habitual en Avilés que el Thunnus thynnus.