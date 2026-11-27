Archivo - Detalle de una carnicería, - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector cárnico español se encuentra más cerca de superar una de las principales barreras comerciales derivadas del Brexit después de que la Unión Europea y el Reino Unido hayan concluido las negociaciones para establecer un Área Común Sanitaria y Fitosanitaria (SPS), lo que permitirá reducir de forma significativa las cargas administrativas, los costes y los obstáculos que condicionan los intercambios entre ambos mercados.

En concreto, una delegación de la asociación cárnica española Anafric, encabezada por Rosa Solanes, ha participado en un encuentro con representantes empresariales organizado por las autoridades británicas en la Residencia del Embajador en Bruselas, donde se han dado a conocer los resultados de la cumbre entre la Unión Europea y el Reino Unido celebrada el pasado 20 de noviembre, según informa la patronal en un comunicado.

Durante la reunión, la embajadora adjunta del Reino Unido ante la Unión Europea, Caroline Read, ha trasladado a los representantes sectoriales los principales avances del pacto, que contempla la eliminación de los certificados sanitarios y de los controles fronterizos actualmente exigidos para la gran mayoría de los productos de origen animal, plantas y productos vegetales comercializados entre la Unión Europea y Gran Bretaña.

La supresión de estas trabas supone una de las principales demandas que Anafric, junto con la Unión Europea de Comercio de Ganado y Carne (UECBV), la patronal europea de la carne, ha defendido desde la entrada en vigor del Brexit.

"Desde la entrada en vigor del Brexit, nuestras empresas han tenido que asumir mayores costes, más trámites administrativos y una mayor complejidad logística para acceder al mercado británico. Este acuerdo representa un avance muy significativo y da respuesta a una reivindicación que llevamos años defendiendo. Ahora es fundamental que su aplicación se traduzca en una simplificación real y efectiva para las empresas", ha subrayado la representante de Anafric en Bruselas, Rosa Solanes.

De esta forma, el nuevo marco sanitario y fitosanitario, sustentado en un conjunto común de normas, configurará un espacio comercial de alrededor de 520 millones de consumidores y ayudará a rebajar las barreras no arancelarias que lastran el comercio agroalimentario.

Asimismo, el acuerdo facilitará los movimientos de mercancías entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte a través de su articulación con el Marco de Windsor, preservando la posición específica de Irlanda del Norte y su acceso tanto al mercado interior británico como al mercado único europeo. La previsión de ambas partes es que el pacto se empiece a aplicar a partir del 1 de marzo de 2028, una vez completados los procedimientos necesarios para su implementación.

Anafric valora de forma positiva estos avances y señala quese mantendrá atenta a la publicación del texto definitivo del acuerdo, prevista para esta semana según las autoridades británicas, así como al desarrollo de los mecanismos de aplicación, en coordinación con la Uecbv, para que el pacto se traduzca en mejoras tangibles para la competitividad y la internacionalización de las empresas cárnicas españolas.