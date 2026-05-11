Siero acogerá el XII Concurso Regional de Ganado Equino de la Montaña y una jornada gastronómica de potro

Junto A La Edil De Mercados, Ana Nosti, Óscar Martínez, Jésica Santamarina Y Rocío Sánchez, De Caja Rural; Rafael Bueno, Director Del Mercado Nacional De Ganados De Siero Y Adrián Lagar, Presidente De ACGEMA. - AYUNAMIENTO DE SIERO

SIERO 11 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal de Siero, Ana Nosti, ha presentado este lunes el XII Concurso Regional de Ganado Equino de la Montaña Asturiana, que se celebrará el 16 de mayo de 2026 en el recinto del Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero, con el objetivo de promocionar la mejora y selección del equino caballar de aptitud cárnica y estimular la dedicación de los ganaderos a su cría y explotación.

La entrada de las reses el día del certamen tendrá lugar entre las 7.00 y las 8.30 horas, mientras que el inicio de las calificaciones está previsto a partir de las 9.30 horas. La entrega de premios se efectuará en la misma pista, a medida que concluya la valoración de cada una de las secciones del concurso.

El evento contará este año con la participación de 79 ganaderías, que presentarán un total de 268 reses, frente a los 207 animales que tomaron parte en la edición de 2025. En palabras de la concejala, "en comparación con la edición anterior, tenemos un mayor número de reses y contaremos con la representación de 29 concejos de Asturias", lo que, a su juicio, evidencia el "buen momento y compromiso" del sector.

Nosti ha subrayado que "desde el Ayuntamiento de Siero nos complace acoger un año más este concurso, que reconoce el esfuerzo de nuestros ganaderos y la importancia de conservar y mejorar nuestras razas autóctonas".

Además, el mismo 16 de mayo se celebrará en diversos restaurantes del concejo la XII Jornada Gastronómica de Potro, durante la cual se podrán degustar distintos menús elaborados con carne de potro, en una propuesta que busca reforzar la visibilización y el valor gastronómico de este tipo de producción cárnica vinculada al territorio.