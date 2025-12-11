Siguen en Bruselas las negociaciones para el reparto de cuotas pesqueras en el Atlántico y el Mediterráneo

Archivo - Pescadores en Luarca. - EUROPA PRESS - Archivo

BRUSELAS 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las negociaciones para el reparto de cuotas pesqueras en el Atlántico y los días de actividad para la flota en el Mediterráneo siguen a esta hora en Bruselas, en el marco del primer día de la reunión de ministros de Pesca que decidirá los totales admisibles de capturas (TAC) para el año 2026.

Las negociaciones sobre el Atlántico y Mediterráneo continúan en paralelo, aunque la delegación española mantiene especialmente el foco en el Mediterráneo, donde considera especialmente drástica la propuesta de la Comisión Europea: un recorte del 65% de los días de faena, hasta apenas 9,7 días, con la posibilidad de recuperar un nivel similar al de 2024 -unos 130 días- solo si se realizan nuevas medidas de compensación que tanto el Gobierno como el sector ve con recelo.

Esta misma tarde España se ha reunido con Italia y Francia para trabajar en un frente común que consiga revertir lo que consideran una propuesta regresiva del Ejecutivo europeo. La delegación española tambien ha tenido contactos con Países Bajos y mantuvo una trilateral con la Comisión Europea y la Presidencia danesa.

A su llegada a la cita el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha prometido pelear por que la flota española en el Mediterráneo tenga más días de actividad en 2026 que en el presente año, tras tachar como "de otro planeta" la propuesta de la Comisión Europea.

"Con determinación vamos a luchar por que este año consigamos más días de posibilidad de pesca que el año pasado", ha insistido el titular español antes de arrancar la maratoniana negociación con sus homólogos europeos que previsiblemente se prolongue hasta la madrugada del viernes al sábado.

España insiste en que la Comisión Europea tiene que considerar debidamente las iniciativas de conservación del sector, caso de puertas giratorias y el cambio de malllas en las redes de pesca de arrastre. Según el ministro, "el esfuerzo no es infinito y la creatividad no es infinita", por lo que ha recalcado que el "mayor esfuerzo que se ha realizado en ningún caladero en la historia de la política pesquera común" debe ser premiado.

En el caso del Atlántico, España ve con buenos ojos la propuesta comunitaria para aguas ibéricas al plantear para 2026 la misma cuota de merluza, la especie más preciada en los caladeros españoles, si bien trabajará para limitar el recorte en las capturas lenguado y abadejo.