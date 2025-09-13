Somiedo celebra el XXXII Certamen Nacional de Rebaños de Asturiana de los Valles

OVIEDO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Desde este viernes día 12 se está celebrando el XXXII Certamen Nacional de Rebaños de Asturiana de los Valles en el Recinto Ferial de Pola de Somiedo.

En el Certamen participan 40 ganaderías de Somiedo, resto de Asturias y León, con un total de unas 300 reses, con una gran calidad de los animales presentados que hacen de este Certamen uno de los mejores de Asturias.

Este sábado y domingo se espera una gran asistencia de público de Somiedo, Asturias, León y gran parte de la Cornisa Cantábrica. Para la jornada de hoy están previstas las calificaciones y este domingo tendrá lugar la entrega de premios y clausura.