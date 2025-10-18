Soto de Ribera acoge el primer Mercado del Paraíso Natural, la nueva marca de calidad del Principado

Soto de Ribera acoge el primer Mercado del Paraíso Natural, la nueva marca de calidad puesta en marcha por el Principado. - PRINCIPADO

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos visitó este sábado en Soto de Ribera el primer Mercado del Paraíso Natural, la nueva marca de calidad puesta en marcha por el Gobierno de Asturias para fortalecer el sector agroalimentario.

Desde el Principado destacan que los Mercados del Paraíso han sido concebidos para fomentar el comercio de proximidad y dinamizar el medio rural. Para ello, el Principado ha habilitado una línea de subvenciones dotada con 60.000 euros dirigida a entidades locales y organismos sin ánimo de lucro. Con estas ayudas, el gobierno eleva su apuesta por un modelo agroalimentario sostenible, de calidad y vinculado al territorio.

En el caso de Ribera de Arriba, el mercado forma parte de las II Jornadas de Producción Ecológica, y cuenta con la colaboración del ayuntamiento y del Consejo de Producción Agraria Ecológica (Copae). Además de una veintena de puestos de productos ecológicos, ofrecerá talleres de cocina, manualidades o actividades tradicionales, como la cestería. Así mismo, incluirá actuaciones musicales y una gran paellada ecológica.