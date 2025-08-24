Tineo acoge los días 6 y 7 de septiembre el Concurso de Ganado

Archivo - Una vaca en el Concurso de Ganado de Tineo de 2023. - AYUNTAMIENTO DE TINEO - Archivo

OVIEDO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Santa Teresa de Tineo acogerá los días 6 y 7 de septiembre el Concurso de Ganado, organizado por el Ayuntamiento de Tineo y que cuenta con el patrocinio y la colaboración de distintos consistorios asturianos y un buen número de firmas comerciales relacionadas con el sector. Ese viernes está previsto que entren los animales en el recinto.

Este Certamen comprende las Razas Frisona, cuya participación se extiende a nacional, mientras que la participación en raza Asturiana de los Valles es regional

En la raza Asturiana de los Valles se mantiene en los números de años anteriores, 34 ganaderías (Allande, Cangas del Narcea, Cudillero, Grado, Llanera, Mieres, Oviedo, Pravia, Salas, Sobrescobio, Tineo) que presentarán en pista 130 animales, que es la capacidad que permite el recinto.

En la Raza Frisona se vuelve a incrementar el número de ganaderías participantes, (Salas, Tineo y Valdés), con una inscripción de 130 animales, entre los que las ganaderías participantes elegirán los mejores ejemplares que serán finalmente, los participantes en el certamen, calculando una participación final de entre 80 y 90 animales.

Tineo es el municipio con más cabezas de ganado bovino de Asturias, con un total de 38.446, de las cuales 18.590 pertenecen a la raza frisona y 16.540 a la raza asturiana de los valles y también el más numeroso en cuanto a explotaciones 870, según datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Industriales (Sadei) del año 2022.