Unión de Uniones reclama el acceso al gasóleo agrícola bonificado para la apicultura

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Cifra entre 800 y 10.000 euros al año el coste extra del gasóleo en la apicultura de trashumancia en función de la dimensión de la explotación

MADRID/OVIEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector apícola de Unión de Uniones, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de las medidas anticrisis anunciadas por el Gobierno, ha lamentado que se le haya obviado no pudiendo acceder a este tipo de ayudas cuando es fundamental para su actividad, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria critica que la apicultura se ha haya quedado fuera, por lo que las medidas anunciadas no hacen más que perseverar con una situación que ya era de injusticia.

La organización explica que la actividad apícola depende de forma directa del consumo de gasóleo, especialmente por la trashumancia, una práctica esencial que consiste en el traslado de las colmenas a diferentes zonas a lo largo del año para garantizar la floración, la producción de miel y la salud de las abejas. Este movimiento constante implica un elevado coste en combustible que resulta imprescindible para mantener la actividad.

Así, cifra un coste extra de gasóleo al año para la apicultura trashumante de, al menos, 800 euros para una explotación con el número mínimo de colmenas (150) y un coste que puede llegar hasta los 10.000 euros para una explotación de 1.500 colmenas. Por lo que se refiere a la estante, el coste extra de gasóleo estaría entre los 400 euros y los 4.000 euros.

Además, señala que los apicultores deben realizar desplazamientos frecuentes para el manejo de las colmenas, incluyendo tareas de alimentación, control sanitario y seguimiento de la producción. A ello se suman los costes adicionales derivados de actuaciones como el control de plagas o la vigilancia de las colmenas, que incrementan aún más el consumo de gasóleo.

Unión de Uniones denuncia que esta situación supone un "claro agravio comparativo" respecto a otros sectores ganaderos y agrícolas, que sí pueden beneficiarse del gasóleo bonificado. Por ello, reclama a la Administración que reconozca la especificidad de la apicultura y garantice su acceso a este tipo de apoyo.

El sector recuerda que las abejas desempeñan un papel fundamental en la polinización de cultivos y ecosistemas, siendo clave para la producción de alimentos y la biodiversidad.