URA critica la gestión del Banco de Tierras por su elevado gasto en personal y escasos resultados

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA RESS) -

El coordinador de Unión Rural Asturiana, Borja Fernández, ha criticado la gestión del Banco de Tierras de Asturias por su elevado gasto en personal y los escasos resultados que ha obtenido.

"El Banco de Tierras tiene un presupuesto de 500.000 euros y se ha gastado en personal 366.000, es decir, un 73,2% del presupuesto", ha apuntado Fernández en una comparecencia en una comisión parlamentaria de la Junta Generla. "Me parece una locura", ha añadido.

Según sus datos, el Banco de Tierras gestiona actualmente 43 parcelas con una superficie total de 20,81 hectáreas, "un total que yo gestiono en mi explotación", ha criticado el coordinador de Unión Rural Asturiana.

Asimismo, ha lamentado que el año pasado solo se hayan producido cinco sucesiones de explotaciones agrarias, cuando "se preveían 11". "Así yo creo que vamos bastante mal", ha señalado Fernández, quien ha considerado "surrealista" que haya "un organismo con nueve empleados, con 366.000 euros en sueldos, que se dedica a gestionar 20 hectáreas de terreno y haga cinco sucesiones de explotaciones al año".

Borja Fernández ha dicho que el Banco de Tierras se ha convertido en un "refugio de fracasados" y ha explicado que la gente en el sector ni siquiera saben a qué se dedican en e organismo.

El Banco de Tierras de Asturias es un organismo público del Principado que gestiona un patrimonio de fincas rústicas de interés agrario para ponerlas en uso mediante cesiones y arrendamientos, favoreciendo así el desarrollo del medio rural, según señala la normativa.