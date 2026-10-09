URA critica la política de anuncios del consejero de Medio Rural y pide que las ayudas lleguen a los ganaderos

Vacas pastando en un campo de Llanes. - EUROPA PRESS

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Rural Asturiana (URA) ha denunciado la gestión del consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, al considerar que sus anuncios sobre el adelanto de las ayudas de la PAC y las medidas contra la sequía son promesas que no se traducen en soluciones a tiempo para el sector. "Marcelino Marcos debe asumir que gobernar el medio rural no consiste en anunciar medidas, sino en ejecutarlas y conseguir que lleguen a los ganaderos", han enfatizado.

En una nota de prensa, la organizacióin agraria ha cuestionado que el consejero anunciase este jueves el adelanto de la PAC en una rueda de prensa mientras aún existen agricultores y ganaderos pendientes de cobrar el ejercicio anterior. "Antes de anunciar nuevos adelantos, lo que debería hacer la Consejería es garantizar que se pague lo que se debe", han aseverado.

Respecto a la sequía, URA ha juzgado "insuficiente" que las ayudas para los episodios sufridos entre marzo y agosto de 2026 se trasladen al próximo presupuesto. "La sequía se sufre hoy, los gastos se pagan hoy y las explotaciones necesitan liquidez hoy; no dentro de unos meses ni cuando al Gobierno le venga mejor anunciar una nueva medida", ha enfatizado el colectivo.

Por otro lado, si bien han mostrado su apoyo a las movilizaciones convocadas por las organizaciones agrarias a nivel estatal por los problemas del campo, han criticado la "falta de coherencia" de las organizaciones agrarias regionales vinculadas a ASAJA, COAG y Unión de Uniones por no secundar en su momento las movilizaciones convocadas en Asturias por los mismos problemas. Se trata, han dicho, de una "contradicción difícil de justificar".