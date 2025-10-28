URA exige la resolución inmediata de los expedientes del plan de incorporación de jóvenes agricultores

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la organización Unión Rural Asturiana, Borja Fernández, ha registrado ante la Consejería de Medio Rural un escrito en el que solicita que se resuelvan los expedientes del plan de incorporación de Jóvenes Agricultores de forma urgente, garantizando que existe dotación presupuestaria suficiente para cubrir las solicitudes presentadas, ampliando para ello la partida económica si fuere necesario, tal y como se ha hecho con las solicitudes de la primera fase.

Lo hace porque asegura que habiendo finalizado el mes de octubre no han teniendo conocimiento a la fecha de la publicación de las ayudas destinadas a la mejora de explotaciones en nuestra comunidad autónoma, a lo que hay que añadir que aún no se han resuelto los expedientes presentados para el segundo plazo de la convocatoria.

Por ello URA reclama además que se proceda a convocar inmediatamente los planes de mejora comprometidos para la modernización de explotaciones, garantizando que los nuevos profesionales puedan acceder a estos antes de que finalice el periodo de 5 años desde la incorporación al agro de algunos ganaderos y agricultores (que está cerca de cumplirse en algún caso) con el consiguiente perjuicio para sus explotaciones.