La URA pide a los ganaderos afectados por los incendios que soliciten ayuda para el suministro de forraje

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Rural Asturiana(URA) ha informado este domingo de que numerosos ganaderos están donando rollos de silo y hierba para las explotaciones afectadas por los incendios forestales. También transportistas están ofreciendo camiones de forma gratuita para facilitar el traslado de estas ayudas.

A través de una nota de prensa enviada a los medios, la organización ha señalado que quienes necesiten alimento para el ganado en las zonas afectadas pueden comunicarse con ellos a través de redes sociales o por vía telefónica.

En el comunicado, la URA ha enviado un mensaje de ánimo al sector que, en su opinión, a pesar de estar "en clara decadencia", demuestra "saber dar la mano en los peores momentos". La organización ha señalado que en las últimas horas numerosas personas se han puesto en contacto con vistas a movilizarse por lo que consideran abandono del medio rural y de los montes, aunque han subrayado que ahora es momento de "arrimar el hombro y salir de esta situación de la mejor manera posible".

La URA ha expresado su agradecimiento "de corazón" a los cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, UME y brigadas forestales por el esfuerzo que realizan en la extinción de los incendios, "poniendo sus vidas en peligro" para proteger explotaciones ganaderas y viviendas.