URA pide revisar la gestión de la Dermatosis Nodular Contagiosa y reclama diálogo con el sector

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unión Rural Asturiana (URA) ha solicitado a la Consejería de Medio Rural del Principado una revisión urgente de las medidas adoptadas frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), tras la reciente prórroga del cierre del mercado de ganado de Pola de Siero y la suspensión de ferias de vacuno, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

La organización agraria critica la falta de comunicación previa y de consenso con las entidades representativas del sector antes de adoptar estas decisiones, al considerar que se trata de medidas excepcionales que afectan directamente al desarrollo económico de las explotaciones ganaderas.

URA sostiene que la gestión actual "pone de manifiesto la ausencia de una estrategia sanitaria integral", centrada principalmente en restricciones comerciales, sin acompañarlas de actuaciones de control de vectores, vigilancia sanitaria o medidas preventivas específicas.

La entidad advierte además de la necesidad de planificar el escenario sanitario de los próximos meses, coincidiendo con la salida del ganado a pastos en primavera, y considera que mantener las restricciones actuales sería insuficiente para controlar una enfermedad de transmisión vectorial.

Entre sus peticiones, URA reclama a la Consejería la evaluación técnica y económica de las medidas en vigor, el fin de las prórrogas sin diálogo con las organizaciones agrarias y la convocatoria urgente del Consejo Agrario para definir una estrategia integral y preventiva. Asimismo, pide que se facilite información detallada y transparente al sector sobre los criterios técnicos que sustentan las decisiones adoptadas.