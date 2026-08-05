Venta (PP) critica los retrasos en las ayudas a la industria agroalimentaria y forestal

El diputado regional del PP Luis Venta - EUROPA PRESS

OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular de Asturias, Luis Venta, ha criticado este miércoles la "nefasta gestión" del Gobierno de Asturias en las ayudas dirigidas a la industria agroalimentaria y forestal, después de que la Administración autonómica haya tardado 11 meses en resolver una convocatoria a la que concurrieron 80 empresas, dejando a 27 de ellas sin ningún tipo de ayuda.

En una nota de prensa, Venta ha cuestionado estos plazos, asegurando que son "un despropósito" y ponen de manifiesto la falta de agilidad de la Administración asturiana. "Para resolver una convocatoria tardan 11 meses; para justificar los gastos de cinco millones de euros de las empresas tienen tres meses", critica.

Venta ha advertido además de que los gastos deben estar justificados antes del 30 de noviembre, lo que, a su juicio, evidencia la contradicción entre la lentitud del Gobierno para tramitar y resolver las ayudas y la premura que posteriormente exige a las empresas beneficiarias.

"Nos están engañando un día sí y otro también. Este Gobierno vive de la verborrea y de las fotos para no profundizar ni en los verdaderos problemas que tiene Asturias ni para agilizar la tramitación de expedientes, que se dilatan sine die y ponen en riesgo inversiones de empresas y empleo en Asturias", ha lamentado.

El diputado del PP ha criticado además que el Ejecutivo autonómico "pretenda presentar como un éxito" una línea de ayudas que deja fuera a 27 de las 80 empresas solicitantes. "No se puede presumir de ayudas cuando se deja a 27 empresas a cero de las 80 solicitudes de la convocatoria de hace un año; no se puede presumir de ayudas dejando a una de cada tres solicitudes en el cajón", ha aseverado.

Para Venta, la situación demuestra que el Gobierno de Asturias "está más preocupado por la imagen que por resolver los problemas que afectan directamente a las empresas asturianas".