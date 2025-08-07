"Votar fuerzas políticas de extrema derecha tiene consecuencias", dice Peláez del anuncio de recorte de la PAC

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, el pabellón del Principado del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', durante la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias. - EUROPRA PRESS

El sector de la sidra ha recibido 15 millones de euros de fondos europeos en los últimos 15 años

GIJÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha reconocido este jueves en Gijón que en el Gobierno asturiano hay "mucha preocupación" por que la Comisión Europea ha presentado un proyecto de presupuestos, de marco financiero para los próximos siete años, donde se prevé un recorte en la Política Agraria Común y en los fondos estructurales y de cohesión.

Peláez ha recalcado que esto implica que con menos recursos hay que cumplir más objetivos. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de intervenir en la presentación de la exposición 'Sidra asturiana, impulso europeo', en el pabellón del Principado del recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en el marco de la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias.

Ha lamentado, ligado a ello, que la Comisión Europea "es más de derechas que la que había antes", a lo que ha advertido de que "votar fuerzas políticas de extrema derecha tiene consecuencias, y tiene consecuencias tangibles".

Eso sí, ha matizado que es cierto que es un proyecto de presupuestos que ahora tiene un "largo" proceso de aprobación, donde va a intervenir también el Parlamento Europeo. Pese a ello, ha reiterado la preocupación del Principado ante esa propuesta que ha hecho la Comisión Europea.

APOYO EUROPEO A LA SIDRA

En cuanto al acto en el que ha participado, y con relación a la celebración del Día de Europa en la Fidma, ha resaltado que la región ha recibido más de 15 millones de euros de fondos europeos destinados a las comarcas de la sidra en estos últimos 15 años.

Esta cuantía, según él, ha tenido un impacto en el desarrollo también de la cultura sidrera y ha servido para hacer de la sidra no solo tradición, sino también desarrollo tecnológico, sostenibilidad medioambiental y desarrollo económico.

Peláez ha incidido en que son proyectos fundamentalmente vinculados a la investigación y el desarrollo, de los que se han beneficiado tanto empresas como particulares, a lo que ha citado al Serida, con "una larga tradición en el desarrollo agroalimentario y científico", y empresas del sector como el grupo El Gaitero, que también han contado de fondos europeos para desarrollos científicos de cara a la mejora del producto y desarrollo de otros nuevos.

Preguntado sobre si cree que están lo suficientemente aprovechados estos fondos europeos por el sector, ha asegurado que sí y ha insistido en que así lo ponen de manifiesto las propias empresas.