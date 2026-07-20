Vox alerta de una "oleada de robos" a ganaderos asturianos y pide un plan de seguridad

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha pedido este lunes al Gobierno asturiano la puesta en marcha "inmediata" de un Plan de Seguridad Rural integral, ante el "alarmante repunte de robos con fuerza denunciado por cooperativas y ganaderos en explotaciones de toda la región".

En una nota de prensa, López ha asegurado que el sector se siente "completamente abandonado e indefenso" por parte de las administraciones públicas y ha señalado directamente la responsabilidad del Ejecutivo socialista de Adrián Barbón, al que acusa de mirar para otro lado "mientras el mundo rural asturiano se desangra".

"Nuestros ganaderos no solo tienen que lidiar con los precios abusivos, el sectarismo climático y los ataques del lobo; ahora también tienen que vigilar sus fincas por las noches ante el miedo de que les roben el ganado, la maquinaria o el gasóleo", ha afirmado.

Desde Vox han denunciado que las promesas de planes específicos de seguridad por parte del Principado han quedado en "papel mojado". Así, López ha apuntado a la "alarmante falta de patrullas" de la policía y Guardia Civil en los concejos del interior y las comarcas más occidentales y orientales, una carencia que "deja vía libre a bandas organizadas que aprovechan la dispersión geográfica de la región".

"Es inadmisible que un vecino llame para denunciar un robo y la patrulla más cercana tarde demasiado en llegar porque tiene que cubrir varios concejos a la vez. No se puede proteger el mundo rural recortando en seguridad", ha enfatizado la portavoz, recordando que la seguridad de las familias que viven en el campo asturiano debería ser una "prioridad absoluta" por encima del gasto en "chiringuitos ideológicos".

Ante esta situación de emergencia, Carolina López ha anunciado el registro de una batería de preguntas en la Junta General del Principado para conocer qué medidas de coordinación exactas se están tomando con la Delegación del Gobierno.