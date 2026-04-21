Vox lamenta la pérdida de 9,5 millones en ayudas europeas al campo por la "nefasta gestión" del Principado

Archivo - La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, en el Concurso de Ganado Caballar y Vacuno de Cabañaquinta (Aller) en una imagen de archivo. - VOX ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha advertido este martes de la pérdida de 9,5 millones de euros en fondos europeos destinados al sector primario, que atribuye directamente a la "falta de gestión" de la Consejería de Medio Rural, encabezada por Marcelino Marcos.

"Estamos ante un Gobierno que no funciona. Hicieron la solicitud fuera de plazo. La Consejería de Medio Rural es un ejemplo claro de caos absoluto, desorganización y falta de gestión", ha afirmado López, quien ha señalado al consejero Marcelino Marcos como "el peor responsable que ha tenido esta cartera en Asturias".

La dirigente de Vox ha subrayado que esta situación tiene consecuencias directas para el campo asturiano. "Han perdido 9,5 millones de euros en ayudas europeas para un sector que necesita apoyo constante. Es una irresponsabilidad gravísima", sostiene.

Asimismo, ha criticado que la gestión del Ejecutivo haya dejado fuera a cerca de un centenar de jóvenes de las ayudas a la incorporación al sector. "Luego hablan de relevo generacional, pero su propia incompetencia está expulsando a quienes quieren trabajar en el medio rural", ha señalado.

"CACIQUISMO" EN LA CONSEJERÍA

Carolina López también ha recordado el reciente varapalo judicial al Gobierno autonómico en relación con la IGP Ternera Asturiana. "La Justicia ha descrito la actuación del consejero como arbitraria y propia de un cacique. Es un reflejo más de cómo están gestionando el medio rural", ha afirmado.

"Marcelino Marcos ha demostrado que no tiene capacidad para gestionar esta consejería y que no está defendiendo los intereses del sector primario, sino los suyos propios", ha añadido. Por todo ello, Vox ha reiterado su exigencia de responsabilidades políticas. "Ya hemos pedido la dimisión del consejero, pero si no lo hace, el presidente del Principado, Adrián Barbón, debería cesarlo de forma inmediata por respeto al medio rural asturiano", ha subrayado.