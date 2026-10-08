Los 160 empleados de Capgemini en Oviedo temen despidos tras transferir tareas a trabajadores en el extranjero

Archivo - El 88% de las empresas españolas exige a las telecos responsabilidades sobre los resultados del negocio - CAPGEMINI - Archivo

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Empresa de Capgemini en Asturias ha anunciado este jueves que no descarta movilizaciones ante la pérdida de actividad de la empresa en la región, la falta de nuevos proyectos y la ausencia de un "plan concreto" para la continuidad del centro.

En un comunicado, la Federación de Servicios de CCOO ha explicado que más de 160 trabajadores de Capgemini en Oviedo "temen por su futuro laboral". Esta plantilla, han explicado, está formando y transfiriendo su conocimiento y tareas a trabajadores de otros países, como India y Rumanía, donde los costes laborales son inferiores, para que puedan asumir el mismo trabajo que actualmente se realiza en Asturias.

Los trabajadores han puesto el foco en la "paradoja" que supone tener que enseñar a otras personas a realizar sus propias funciones sin saber si, una vez finalizada esa transferencia, conservarán su empleo. "En la práctica, temen estar formando a quienes podrían acabar sustituyéndolos", han lamentado.

El Comité de Empresa, formado por delegados de USO (5) y CCOO (4), ha denunciado la situación ante la Inspección de Trabajo después de meses reclamando información a la Dirección. Sin embargo, CCOO ha criticado que la empresa "sigue sin explicar qué futuro laboral tendrá la plantilla de Oviedo, qué actividad permanecerá en el centro, ni ofrece garantías de continuidad una vez finalicen las actuales transferencias de conocimientos y tareas".

"La incertidumbre laboral ya está teniendo un fuerte impacto en la plantilla, con sobrecarga de trabajo, numerosas bajas médicas por problemas psicológicos provocados por la situación laboral", han indicado. "El temor aumenta tras el ERE realizado este año por Capgemini, donde no tener proyecto asignado fue uno de los principales criterios de afectación", han concluido.