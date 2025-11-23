Los 19 mejores potes asturianos compiten este lunes en Turón por el título del 'Pote Perfecto'

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valle de Turón (Mieres) acoge este lunes, a partir de las 16.30 horas, la final de la VIII edición del concurso 'Explorando el pote perfecto', enmarcado en las XXXIV Jornadas del Pote del Valle de Turón, declaradas de Interés Turístico Regional. En total, 19 cocineros de toda Asturias competirán por alzarse con el reconocimiento al mejor pote asturiano.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Mieres, la Sociedad Turonesa de Festejos, la Asociación de Hostelería y Turismo del Valle de Turón y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio, cuenta con la colaboración de Embutidos Vallina. Las elaboraciones se realizarán en directo en el Colegio Vega de Guceo, donde el jurado efectuará una cata a ciegas para determinar el ganador. La entrega de premios está prevista a las 19.30 horas en el Espacio Cultural Pozo San José.

El jurado estará integrado por Román Gutiez (Sidrería Román, Gijón), Ana Fe Fernández (El Cenador del Azul, Mieres), Juan Luis González (Casa Belarmino, Manzaneda), Pablo Ramos (Escuela de Hostelería de Gijón), Marcos Cienfuegos (Bocamina), Segundo Riesco (IES Valle de Aller) y el periodista gastronómico David Fernández-Prada.

Entre los finalistas figuran establecimientos de toda la región, como Casa Belarmino (Langreo), Casa Morán (Collanzo, Aller), El Dólar (Oviedo), La Escollera (San Juan de la Arena), La Consistorial (Mieres) o Río Astur (Gijón). Además del primer, segundo y tercer premio general, habrá un reconocimiento especial al mejor pote de Turón.

El programa incluye la convocatoria de los cocineros a las 16.00 horas en el Colegio Vega de Guceo, el sorteo del orden de participación a las 16.30 horas, el inicio de las catas a las 17.00 y la entrega de premios hacia las 19.30 horas en el Pozo San José.