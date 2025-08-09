ABBA The New Experience Revolution' llega este sábado a Luanco al Mar. - LUANCO AL MAR

OVIEDO/GOZÓN 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

'ABBA The New Experience Revolution' llega este sábado a la capital del concejo de Gozón dentro del Festival Luanco al Mar. La cita será a las 22.30 horas.

Desde la organización destacan que 'ABBA The New Experience Revolution' no es solo un tributo, sino una "reimaginación vibrante y revolucionaria de la magia del legendario grupo sueco ABBA".

Tras más de una década de trayectoria consolidándose como una de las mejores bandas tributo a nivel internacional, ABBA The New Experience presenta su espectáculo más ambicioso y emocionante hasta la fecha.

Este espectáculo ofrece una nueva dimensión visual y emocional, con una puesta en escena renovada y una mayor interacción con el público, acercándolos al universo ABBA de una manera personal e inolvidable.

"Se trata de una experiencia inmersiva diseñada para evocar la euforia y la atemporalidad de las canciones que nos han marcado", recoge la organización en una nota de prensa.