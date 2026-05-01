Abierta la convocatoria de subvenciones para proyectos dirigidos a jóvenes

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OVIEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha informado este sábado de la apertura, desde este viernes y durante el plazo de un mes, de la convocatoria de subvenciones para proyectos dirigidos a jóvenes.

Son ayudas impulsadas por la Concejalía de Juventud con un doble objetivo: la colaboración con el tejido asociativo y el apoyo a entidades que desarrollan proyectos para jóvenes en Avilés.

Podrán concurrir a esta convocatoria, en los términos indicados en cada una de las modalidades, todas las entidades, asociaciones -con las respectivas vocalías y secciones-, federaciones y fundaciones sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia, constituidas legalmente, que realicen su actividad general en el municipio de Avilés desarrollando proyectos y actividades con proyección o impacto sobre la población joven. El importe total máximo de las subvenciones previstas en esta convocatoria asciende a 13.500 euros.