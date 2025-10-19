Abierto desde este lunes el plazo de inscripción para el Programa de Conciliación del Puente de Difuntos

Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 19 octubre 2025 14:19

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo, a través de la Concejalía de Igualdad, abrirá el plazo de inscripción para participar en el Programa de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar con motivo del puente no lectivo que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre de 2025.

Así, el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto de este lunes día 20 al 24 de octubre de 2025, ambos inclusive.

Este programa está dirigido preferentemente a familias empadronadas y residentes en Langreo que, por motivos laborales o de cuidados, presenten dificultades para la atención de menores escolarizados de entre 3 y 12 años.

El servicio se desarrollará en colegios del municipio, seleccionados en función de la demanda de participación, y permanecerán abiertos en horario de 7:30 a 15:30 horas, ofreciendo un recurso de apoyo fundamental para la conciliación familiar y laboral durante el periodo no lectivo.

La participación en el programa será gratuita. La actividad está subvencionada por el Gobierno del Principado de Asturias con cargo a los fondos del Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en el marco del Plan Corresponsables.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud por las siguientes vías: Presencialmente, en el Registro del Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC) en horario de 9:00 a 14:00 horas; de forma electrónica, mediante el Registro Electrónico disponible en la sede electrónica municipal: www.sede.langreo.as; por cualquier otra Administración Pública adherida al Sistema de Interconexión de Registros; o por cualquiera de las vías previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (incluido el envío por correo postal).

