Abierto desde este lunes el plazo de inscripción para el Programa de Conciliación del Puente de Difuntos

Abierto el plazo de inscripción para el Programa de Conciliación del Puente de Difuntos. - AYTO. LANGREO

OVIEDO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo, a través de la Concejalía de Igualdad, abrirá el plazo de inscripción para participar en el Programa de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar con motivo del puente no lectivo que tendrá lugar los días 3 y 4 de noviembre de 2025.

Así, el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto de este lunes día 20 al 24 de octubre de 2025, ambos inclusive.

Este programa está dirigido preferentemente a familias empadronadas y residentes en Langreo que, por motivos laborales o de cuidados, presenten dificultades para la atención de menores escolarizados de entre 3 y 12 años.

El servicio se desarrollará en colegios del municipio, seleccionados en función de la demanda de participación, y permanecerán abiertos en horario de 7:30 a 15:30 horas, ofreciendo un recurso de apoyo fundamental para la conciliación familiar y laboral durante el periodo no lectivo.

La participación en el programa será gratuita. La actividad está subvencionada por el Gobierno del Principado de Asturias con cargo a los fondos del Ministerio de Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, en el marco del Plan Corresponsables.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud por las siguientes vías: Presencialmente, en el Registro del Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC) en horario de 9:00 a 14:00 horas; de forma electrónica, mediante el Registro Electrónico disponible en la sede electrónica municipal: www.sede.langreo.as; por cualquier otra Administración Pública adherida al Sistema de Interconexión de Registros; o por cualquiera de las vías previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (incluido el envío por correo postal).