Abierto el plazo para presentar candidaturas a los Reconocimientos Solidarios de El Patiu

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OVIEDO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación El Patiu ha abierto la convocatoria de los Reconocimientos Solidarios que se entregarán en el marco de la XI Comida Solidaria, que se celebrará el próximo 7 de junio en la sede de la entidad en Posada de Llanes.

Según ha informado la asociación, estos galardones tienen como objetivo poner en valor la labor de personas, colectivos y entidades que destacan por su compromiso social, su dedicación y su contribución al bienestar de otras personas, favoreciendo una sociedad "más solidaria, inclusiva y justa".

Podrán optar a estos reconocimientos personas, asociaciones, entidades o colectivos que desarrollen una labor altruista, estableciéndose dos modalidades: reconocimiento individual y reconocimiento colectivo. El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 8 de mayo.

La elección de las candidaturas premiadas corresponderá a un jurado formado por personas externas a la asociación, designadas por su Junta Directiva, que valorarán las propuestas en función de su compromiso social y su contribución a la comunidad.

El fallo del jurado se dará a conocer el 13 de mayo y la entrega de los reconocimientos tendrá lugar durante la XI Comida Solidaria, en un acto público que se celebrará en Posada de Llanes.