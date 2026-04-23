Abogados Cristianos denuncia a las personas que gritaron "soy musulmán" al paso de 'La Madrugá' en Oviedo

Archivo - La procesión de la 'Madrugá' sale del edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una querella por los hechos ocurridos durante la procesión de 'La Madrugá' del Viernes Santo en Oviedo, cuando varios individuos comenzaron a gritar e increpar a los asistentes desde un establecimiento hostelero situado en pleno recorrido procesional.

La situación derivó en una intervención policial en la que uno de los presentes golpeó a un agente y otro mantuvo una actitud agresiva y de abierta desobediencia, llegando incluso a forcejear con los efectivos al grito de "soy musulmán".

En la denuncia, Abogados Cristiano les acusa de interrupción de culto (art. 523 CP), atentado contra agente de la autoridad (art. 550 CP) y desobediencia grave (art. 556 CP).

Abogados Cristianos subraya que casos como este reflejan una misma realidad: el aumento de episodios de violencia, hostilidad o perturbación grave cuando la fe cristiana o sus manifestaciones públicas están en el centro de los hechos.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, subraya que los ataques islamistas a los cristianos en España "cada vez son más cruentos y frecuentes".