El absentismo laboral cuesta más de 615 millones al año en Asturias y se ha duplicado en ocho años

Jornada sobre absentismo laboral en Oviedo. - FADE

OVIEDO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El absentismo laboral supone ya un coste superior a los 615 millones de euros anuales en Asturias, una cifra que prácticamente se ha duplicado en los últimos ocho años. Así se ha puesto de manifiesto en una jornada celebrada en Oviedo en la que ha participado la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) junto a la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) y el Grupo Adecco, donde se ha analizado el impacto de este fenómeno sobre la competitividad empresarial.

A nivel nacional, el absentismo supera los 33.000 millones de euros anuales, mientras que en Asturias presenta un "problema diferencial", según el vicepresidente de FADE, Pablo García, quien ha señalado que la duración media de las bajas ha aumentado cerca de un 8% en el Principado y los procesos de más de un año se han multiplicado por más de seis.

Durante el encuentro también se ha destacado la concentración del absentismo en una minoría de trabajadores: el 30% de las bajas se concentra en el 4% de la población laboral, unas 9.500 personas que acumulan más de 21.000 procesos de incapacidad temporal.

El director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, ha señalado que el absentismo en España ha alcanzado niveles récord, con una pérdida media de 120 horas de trabajo por empleado al año y una tasa cercana al 7%, lo que implica que cada día más de 1,5 millones de trabajadores no acuden a su puesto.

Especial preocupación genera la evolución de las bajas por salud mental, que ya representan el 20% del total a nivel nacional y han crecido un 111% en cinco años. En Asturias, los trastornos mentales entre menores de 35 años se han incrementado más de un 567% en ocho años.

FADE ha defendido la necesidad de abordar este fenómeno desde la coordinación entre administraciones y mutuas, el refuerzo de la capacidad asistencial y un mayor papel de las empresas en la promoción del bienestar laboral, señalando que el absentismo podría reducirse hasta un 30% con medidas eficaces.