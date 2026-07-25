Accidente mortal en la AS-15: fallece el conductor de un turismo en una colisión frontal con un todoterreno

OVIEDO, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha fallecido este sábado en una colisión frontal entre su vehículo y un todoterreno en la carretera AS-15, a la altura del punto kilométrico 71,595, a la altura de La Pescal, en Cangas del Narcea.

Según los datos facilitados por la Guardia Civil, en el siniestro se han visto implicados un Citroën C4 Cactus, cuyo conductor ha fallecido, y un Toyota Land Cruiser, resultando herido el conductor de este último que ha sido trasladado al Hospital Carmen y Severo Ochoa.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió un aviso a las 14.22 horas en el que se indicaba que dos vehículos habían colisionado y una persona se encontraba atrapada. cuatro efasta el lugar del suceso se han desplazado cuatro efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Tebongo, con un furgón multisocorro y un vehículo de primera salida, junto al Grupo de Rescate a bordo del helicóptero multifunción del SEPA.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del conductor del turismo. La sala del 112 del SEPA informó a la Guardia Civil y al SAMU que activó la UVI Móvil y una ambulancia de la zona.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil del Destacamento de Salas. La Unidad de Investigación de Siniestros (UNIS) de la Guardia Civil de Asturias se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del suceso.