Accidente en el Corredor del Nalón: un vehículo vuelca hacia la vía férrea y obliga a cortar la circulación de trenes

Imagen del tráfico cortado este viernes en el Corredor del Nalón, a la altura de El Entrego, tras el accidente. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo Nissan Navara ha volcado este viernes a las 8.50 horas en el Corredor del Nalón (carretera AS-117), a la altura del kilómetro 10,5 entre Riaño y el Puerto de San Isidro, cerca del Centro Comercial de El Entrego. Tras el accidente, el vehículo cayó sobre la vía férrea y el conductor se ausentó del lugar, según ha informado la Guardia Civil.

La incidencia ha obligado a interrumpir la circulación en la línea de ancho métrico Gijón-Laviana entre Sotrondio y El Entrego-La Oscura. En su red social X, Adif ha indicado que la interrupción se produjo a petición de la Guardia Civil, debido a la presencia del vehículo accidentado próximo a la vía.

También se ha cortado el tráfico por carretera en esta vía en sentido Oviedo, que ha sido redirigido por el centro de El Entrego. Hasta el momento, no se han reportado heridos ni se han facilitado datos sobre la identidad del conductor.