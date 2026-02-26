Acepta 13 años de cárcel tras reconocer que agredió a su nieta de forma continuada en su casa en Mieres

Archivo - Juzgado de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un procesado por agredir sexualmente a su nieta de forma continuada en su casa de Mieres reconoció este jueves las acusaciones que le atribuían la Fiscalía del Principado de Asturias y la acusación particular y aceptó una condena de 13 años de prisión, entre otras penas y medidas.

La vista oral estaba señalada para este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

El procesado, en fecha indeterminada pero entre los meses de marzo y noviembre de 2024, agredió sexualmente a su nieta, de 14 años, en su casa del municipio de Mieres en la que residía con su esposa, abuela de la menor, y a la que adolescente acudía con frecuencia a comer y a dormir.

La menor grabó el audio de alguno de estos episodios para demostrar lo que sucedía. Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito continuado contra la libertad sexual. Tras reconocer los hechos, el procesado aceptó una pena de 13 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; libertad vigilada durante 9 años; inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento durante 15 años; e inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio u actividad, retribuida o no, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad durante 19 años.

Asimismo, prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la menor, de su domicilio, lugares frecuentados por ella, así como de comunicarse con la misma por cualquier medio, todo ello durante 18 años.

En concepto de responsabilidad civil, el procesado indemnizará a la víctima con 30.000 euros, más los intereses legales correspondientes.