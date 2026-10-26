Acepta 18 meses de prisión tras quedar un obrero ciego de un ojo en una explosión en Oviedo

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OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un responsable de prevención y mantenimiento ha asumido este lunes una pena de un año y medio de prisión, además del pago de una indemnización superior a los 110.000 euros, tras admitir la falta de medidas de seguridad que derivó en una deflagración en el centro comercial Los Prados. Los hechos ocurrieron en enero de 2024, cuando un oficial electricista sufrió graves quemaduras de consideración y la pérdida permanente de visión en el ojo izquierdo a causa de un arco eléctrico desprendido durante unos trabajos de mantenimiento preventivo. Se le atribuye un delito contra la vida y la seguridad de los trabajadores y otro de lesiones por imprudencia grave.

Según ha informado la Fiscalía en nota de prensa, el juicio estaba señalado para este lunes en la sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 3. El acusado aceptó los hechos relatados por la Fiscalía.

Según el relato del Ministerio Fiscal, en la mañana del día 11 de enero de 2024, sobre las 08.15 horas, el trabajador afectado, oficial de primera electricista de la empresa, se encontraba efectuando trabajos de mantenimiento preventivo en el cuadro general de baja tensión del centro comercial Los Prados, en Oviedo, junto con dos compañeros.

Durante la realización de ensayos y verificaciones de protecciones diferenciales se produjo un arco eléctrico entre dos fases del cuadro, generando una explosión súbita que alcanzo frontalmente al trabajador, ocasionándole graves quemaduras. Tardó 365 días en curar y le quedaron como secuelas pérdida permanente de visión del ojo izquierdo y trastorno de estrés postraumático.

Según la Fiscalía, el accidente tuvo su origen en deficiencias graves de seguridad, por la ausencia de separadores entre los terminales del cuadro, cuya función es reducir el riesgo de arco eléctrico; ausencia o inadecuación de equipos de protección individual (EPI) frente al riesgo térmico y eléctrico; y carencia de pantalla facial ni ropa certificada para trabajos eléctricos en baja tensión.

En el momento de los hechos, la empresa desarrollaba trabajos de mantenimiento eléctrico en virtud de contrato con el centro comercial Los Prados, siendo responsables de la organización y control de las medidas de seguridad el procesado, adjunto a Gerencia y coordinador de prevención, encargado de la planificación y supervisión de la actividad preventiva, evaluación de riesgos y formación de los trabajadores.

El acusado omitió adoptar las medidas necesarias para que los trabajos eléctricos se realizaran con la debida seguridad, permitiendo la ejecución de tareas en instalaciones en tensión, sin aislamiento adecuado, sin separación de terminales y sin los equipos de protección individual requeridos, generando así un riesgo grave y cierto para la vida e integridad física de los trabajadores, según el fiscal.

Además de la pena de prisión y multa por seis meses, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al trabajador herido con 110.229 euros, así como el lucro cesante que se acredite y los intereses legales correspondientes.