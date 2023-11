Acepta cuatro años de cárcel tras agredir sexualmente a una conocida

OVIEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un procesado por agredir sexualmente a una conocida, a la que ofreció su casa para pasar la noche, en Langreo, después de que la víctima discutiera con su novio, reconoció este martes los hechos y aceptó ser condenado a 4 años de prisión, entre otras penas y medidas. La vista oral estaba señalada hoy en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

El 18 de julio de 2020, el procesado nacido en 2001) ofreció a la víctima, nacida en 1999, a la que conocía por ser amiga de la novia de su primo, dormir en su casa, en Langreo, ya que la joven había discutido con su pareja, con la que convivía, y no quería

regresar con él.

Al llegar a la vivienda, el procesado le enseñó la habitación

donde iba a dormir y la besó, ante lo que ella le respondió que no quería nada con él en ese sentido y que solo deseaba dormir. El procesado se marchó entonces del cuarto pero, una vez que la joven estaba dormida, ya en la madrugada del día 19, regresó y comenzó a besarla. Ella se despertó y le reiteró que no quería y que la dejara. No obstante, el procesado la agredió sexualmente.

La joven, atemorizada, ya que conocía los arrebatos de cólera

del procesado, y viendo que él se comportaba como si no hubiera sucedido nada, trató de no provocarlo y continuó en la vivienda hasta el mediodía, que se marcharon juntos.

Cuando iban por la calle, sobre las tres, el procesado le pidió su teléfono móvil con la excusa de que iba a llamar a un taxi y, según lo cogió, abandonó rápidamente el lugar, llevándoselo. La joven denunció ante la Policía la sustracción y poco después le fue devuelto por terceras personas, a quienes el procesado se lo había vendido.

Tras los hechos, la víctima presenta daños psicológicos y está a tratamiento. El 28 de julio de 2020 se adoptaron medidas cautelares contra el procesado, al que se prohibió acercarse a menos de 200 metros a la víctima y comunicarse con ella por cualquier medio.

El procesado reconoció haber cometido un delito de agresión sexual con acceso carnal y admitió ser condenado a las siguientes penas: Por el delito de agresión sexual: 4 años de prisión inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o

actividades que conlleven contacto con personas menores de edad

durante 14 años; y libertad vigilada durante 5 años, a ejecutar con

posterioridad a la pena privativa de libertad. Además, la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros a la víctima, su domicilio, lugar de trabajo o cualquiera frecuentado por ella durante 9 años y prohibición de comunicarse con la misma por cualquier medio por igual tiempo. Por el delito leve de apropiación indebida: multa de 2 meses con una cuota diaria de 3 euros.