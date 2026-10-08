Un acertante de Gijón se lleva un premio un millón y medio del sorteo de la Bonoloto

Archivo - Una administración de lotería. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN 8 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Bonoloto celebrado este jueves, 8 de octubre, ha dejado un premio de 1.670.573,36 euros en Gijón, según informa Loterías y Apuestas del Estado en su boletín.

El boleto acertante de Primera Categoría (seis aciertos) ha sido validado en la Administración de Loterías nº 3, situada en Río de Oro, 8.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 8 de octubre, ha estado formada por los números 47, 2, 8, 26, 25 y 39. El número complementario es el 48 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.627.557 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº1 de Barbastro (Huesca), situada en General Ricardos, 6 y en la nº 3 de Monforte de Lemos (Lugo), situada en Concepción Arenal, 48.