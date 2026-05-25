Un acertante de Oviedo y otro en Avilés, agraciados con más de 54.000 euros en la Bonoloto

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OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo 24 de mayo ha dejado dos acertantes de segunda categoría (cinco aciertos y el complementario), ambos sellados en Asturias.

Cada uno se ha llevado un premio de 54.507,20 euros, según información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press. No hubo acertantes de primera categoría (seis aciertos).

El boleto premiado en Avilés fue sellado en el centro comercial 'El Atrio'. Mientras, el de Oviedo se registró en el despacho receptor número 57.065, situado en Argañosa, 20. La combinación ganadora está compuesta por los números 15, 35, 30, 2, 7 y 45, con el 25 de complementario y el 6 de reintegro.