ACOM piden respaldo institucional para las víctimas del accidente en la mina de Cerredo (Degaña)

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Gobierno de la Red de Municipios de Transición-ACOM, reunida este jueves en Villablino bajo la presidencia de la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez, reclamó apoyo administrativo para las familias afectadas por el accidente de la mina de Cerredo (Degaña) del pasado 31 de marzo, en el que fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos.

Álvarez subrayó que la minería, además de ser una actividad "productiva y rentable", debe ser también "segura". En este sentido, reiteró la necesidad de que las administraciones implicadas ofrezcan apoyo a las familias de las víctimas y se refuercen las condiciones de seguridad en el sector.

El siniestro de Cerredo marcó parte del encuentro, en el que también se abordó el seguimiento de los convenios de transición justa firmados con las comunidades autónomas y la ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos. Álvarez reclamó "transparencia" sobre el grado de avance de los mismos y recordó que estos fondos están destinados a municipios mineros y con centrales térmicas afectadas por el cierre del carbón, advirtiendo de que no deben desviarse a otras zonas.

En cuanto a los proyectos incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), la red ha denunciado la lentitud administrativa, que ha llevado a varios ayuntamientos a renunciar a las ayudas ante el riesgo financiero que conlleva su gestión. Como alternativa, se ha propuesto utilizar los fondos mineros prorrogados en los Presupuestos Generales del Estado hasta 2027, así como recursos autonómicos destinados a la transición.

Finalmente, se informó del trabajo realizado ante instituciones europeas para reafirmar que el concepto de transición justa debe estar centrado específicamente en el carbón, un enfoque que, según la red, ha logrado corregirse desde el inicio de la legislatura.