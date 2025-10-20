Activado el Protocolo Anticontaminación de la Zona Oeste en nivel Aviso

Se excluye de las prohibiciones la circulación de camiones de graneles sólidos por la avenida de Príncipe de Asturias

GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha declarado, a las 10.00 horas de este lunes, el inicio de un escenario de contaminación atmosférica Nivel 1 - Aviso, en virtud del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el informe de la Concejalía determina que "desde el pasado 17 de octubre de 2025 se han ido registrado valores elevados de partículas PM10 y PM2,5 en todas las estaciones que se incluyen" en el referido Protocolo.

El informe indica, también, que de la aplicación de las medidas de reducción de emisiones que se considera adoptar para el Nivel 1, se excluye la 'Prohibición de circulación de vehículos pesados que transporten graneles sólidos pulverulentos, por la Avenida Príncipe de Asturias, durante todo el tiempo que dure la activación del Protocolo'.

También se ha señalado que si mejoran las condiciones, se valorará la desactivación del Protocolo. En caso contrario o si se siguen registrando valores elevados de partículas, se mantendrá su activación o, si fuera preciso, se considerará la modificación del nivel de activación de este, según el informe.

Se ha recordado, asimismo, que el Ayuntamiento de Gijón cuenta, a través de la App municipal Gijón, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación.