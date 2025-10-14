Activado el Protocolo Anticontaminación de la Zona Oeste en nivel Preventivo

Los últimos tres días se registraron valores elevados de partículas PM10 y PM2,5 en la estación del Lauredal

GIJÓN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha declarado este martes el inicio, a las 10.00 horas, de un escenario de contaminación atmosférica Nivel 0 - Preventivo, en virtud del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la medida se ha adoptado tras constatarse que durante los últimos tres días (del 11 al 13) se han registrado valores elevados de partículas PM10 y PM2,5 en la estación de medición de calidad del aire del Lauredal, que han superado los umbrales de concentración establecidos en el Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón (BOPA 24/11/2021).

En el informe de la Concejalía se incide en que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología AEMET para los días 12 y 13 de octubre indicaron "ventilación desfavorable".

También se ha apuntado que, si en los próximos días los valores registrados no alcanzan los umbrales de concentración y/o las previsiones de la AEMET muestran un pronóstico favorable tendente a la difusión de los contaminantes, se valorará la desactivación del Protocolo.

En caso contrario o si se siguen registrando valores elevados de partículas, se mantendrá su activación o, si fuera preciso, se considerará la modificación del nivel de activación de éste.

Se ha recordado, unido a ello, que el Ayuntamiento cuenta, a través de la App municipal, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación.