Activado el Protocolo Anticontaminación de la Zona Oeste en nivel Preventivo

Archivo - Contaminación en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

Desde el pasado lunes se han registrado valores elevados de partículas PM2,5 en las estaciones de El Lauredal y Argentina GIJÓN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha declarado el inicio, a las 12.00 horas de este jueves, de un escenario de contaminación atmosférica Nivel 0 - Preventivo, con virtud al Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la medida se ha adoptado por Resolución de Alcaldía tras la emisión de un informe en el que se da cuenta de que desde el pasado lunes se han registrado valores elevados de partículas PM2,5 en las estaciones de medición de calidad del aire denominadas Argentina y El Lauredal, que han superado los umbrales de concentración establecidos en el citado Protocolo.

"Si en los próximos días los valores registrados no alcanzan los umbrales de concentración y/o las previsiones de la Aemet muestran un pronóstico favorable tendente a la difusión de los contaminantes, se valorará la desactivación del Protocolo", señala el informe.

También se indica que, en caso contrario o si se siguen registrando valores elevados de partículas, se mantendrá su activación o, si fuera preciso, se considerará la modificación del nivel de activación de éste".

Se ha recordado, asimismo, que el Ayuntamiento de Gijón cuenta, a través de la APP Municipal Gijón, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación. Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire