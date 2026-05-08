Actividades en Gijón: Los programas 'Verano' y '11x12' suman casi 20.000 plazas

Presentación del programa 'Gijón Verano 2026' - EUROPA PRESS

GIJÓN, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos de Gijón, Abel Junquera, ha presentado este viernes el programa de actividades 'Gijón Verano 2026', que ofertará 13.000 plazas más otras 6.330 del programa 11x12.

Junquera ha resaltado que este programa, que cumple 20 años, no solo aumenta el número de actividades sino que mejora el servicio que se presta a la ciudadanía.

Así lo ha indicado durante la presentación del mismo, en el Consistorio gijonés, en la que han participado, también, la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega; el concejal de Festejos, Jesús Martínez Salvador; la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro, y el concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, Guzmán Pendás.

Junquera ha resaltado que van dos décadas facilitando a miles de gijoneses el acceso a actividades de ocio, formación, deporte y cultura durante los meses de verano, manteniendo una imagen "propia, coherente y fácilmente identificable".

El edil ha señalado, asimismo, que se han editado 3.500 ejemplares en papel del programa, que ya están disponibles en las oficinas de Atención a la Ciudadanía y en los equipamientos municipales, y también que se pueden consultar en formato digital en la web municipal.

El plazo de inscripción dará comienzo, a las 8.30 horas, el próximo día 11 de mayo, salvo casos específicos como el Acuario, a través de la web municipal, mediante el app de Gijón, en las oficinas de Atención a la Ciudadanía y en el caso del programa 11x12, a través de su nueva plataforma específica.

Además, se mantienen diferentes opciones de bonificación en los precios y reservas de plazas inclusivas, reforzando así el carácter accesible del programa.

Pumariega, por su parte, ha explicado que el programa se va a desarrollar desde el día 22 del próximo mes de junio al 4 de septiembre. Hay 16 colegios participantes, de los que se van a duplicar plazas en los de Antonio Machado, Asturias, Federico García Lorca y Jovellanos.

Con respecto a la nueva plataforma de inscripción, ha considerado que es un sistema "mucho más justo y mucho más organizado". Del 11 al 17 de este mes, se abrirán las solicitudes, mientras que la adjudicación de las plazas ya no va a ser por orden de inscripción, sino que va a ser mediante criterios objetivos de baremación que están relacionados con las necesidades reales de conciliación laboral de las familias. Después, en la semana del 25 de mayo, va a ser cuando las familias reciban la resolución de esas solicitudes.

Martínez Salvador, en su caso, ha señalado que el Jardín Botánico Atlántico oferta dos programas, la aventura pequebotánica y las vacaciones en el Botánico, de la última semana de junio hasta el 21 de agosto. Ambas incluyen traslado en autobús y tiene un precio de 51,45 euros (43,75 para socios del Club de los Miruéndanos).

En lo referente al campus de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA), que muestra el ciclo del agua, incluye un recorrido por la senda del Peñafrancia, las playas, el Museo del Pueblo de Asturias y una actividad en una de las piscinas municipales. Este, dirigido a menores de 6 a 10 años, se llevará a cabo en del 20 al 24 de julio, del 27 al 31 de julio y del 3 al 7 de agosto.

Por parte de Pintueles se ha indicado que las instalaciones del Centro de Interpretación de la Naturaleza acogerá el programa de educación ambiental Vacaciones en el Monte Deva. Este comenzará el próximo 29 de junio y finalizará el 21 de agosto. Dirigido a menores de entre 6 y 12 años, oferta un total de 160 plazas e incluye visitas a otros equipamientos.

Además de estos campamentos de verano, se va a desarrollar una programación "totalmente gratuita" y dirigida a todos los públicos durante los fines de semana del verano, como gincanas familiares, talleres ambientales, juegos de escape y otros.

Pendas, por su parte, se ha referido a los talleres de Bibliosalud y de los campamentos urbanos. En el primer caso, se ofertarán un total de siete, dos más que el año pasado, con 190 plazas, diez por cada uno, y en total de 19 ediciones.

A estos ha sumado los campamentos urbanos para la infancia y juventud con discapacidad y grandes necesidades de apoyo, con un ratio de tres profesionales por cada cinco niños.

Por su lado, López Moro ha señalado que ofertan un total de 1.182 plazas repartidas en 70 actividades y dirigidas a distintas edades e intereses.

Ha indicado, en este sentido, que el Departamento de Educación concentra una buena parte de ellas, 600 plazas para 31 actividades, desde talleres de danza a teatro, grabado, ciencia o las colonias en el Museo del Pueblo de Asturias, además de los talleres en museos municipales. La edil ha destacado que han hecho un esfuerzo más por aumentar el número de plazas en materia de inclusión.

Asimismo, ha indicado que la programación de juventud incorpora interesantes novedades, con 85 plazas, siendo cuatro de ellas inclusivas, dirigidas a conectar con los lenguajes y herramientas creativas de las nuevas generaciones.

Como ejemplo ha citado talleres de creación de vídeo para redes sociales con móvil, producción de una canción pop experimental junto a Sonidópolis, Cocina en Frío o experiencias de realidad virtual y aumentada.

Desde el taller de músicos, además, se ofertarán un total de 109 plazas repartidas en 11 cursos que abarcan desde la música moderna hasta la música antigua y danza histórica.

Por su parte, la Universidad Popular suma nueve cursos con 168 plazas para actividades relacionadas con cine, fotografía, pintura y otros. También desde la Oficina de Normalización Lingüística se ofertan talleres Nasturiano, dirigidos a niños entre los 4 y 14 años, mientras que hay 170 plazas en distintas actividades repartidas por toda la red de bibliotecas. Como novedad, ha destacado 'Sube el Volumen', una propuesta dirigida específicamente a jóvenes entre 15 y 20 años, además de nuevos talleres originales.

El director del Patronato Deportivo Municipal (PDM), Pablo Blanco, se ofertarán 6.700 plazas, entre las que hay 16 actividades gratuitas al aire libre, dos de ellas específicas para personas mayores de 70 años. Al margen de ello, hay 65 plazas inclusivas repartidas entre los campus multideportivos y de actividad física.

Como novedad, se pasa a fechas de inscripción para que esta sea más cómoda y evitar que se sature el sistema. Entre los cambios, está que se tome como referencia el año de nacimiento y no la fecha exacta, para no excluir a niños que cumplen la edad requerida en el año, pero con posterioridad al curso.

También se añaden dos tipos de campus nuevos, uno que se llama 4x4 de raqueta, con actividades de tenis, padel, badminton y la modalidad de pickball,"tan de moda" y el otro es el campus del mar. Además, habrá una nueva actividad urbana en familia, llamada Escape Room, el enigma de Gigi, en el que podrán seguir unas pistas y superar unos retos.

También ha mencionado el campus Multiaventura, que se celebra en León en el mes de julio, el campus multideportivo para diferentes ciclos de edad y el multidisciplinar en inglés. Ha sumado a ello dos jornadas recreativas en la piscina del Llano, con hinchables.

Por parte del Acuario, su director, Alejandro Beneit, ha señalado que empiezan sus campamentos cuando acaben las clases en junio hasta la primera de septiembre, con comedor incluido en algunas semanas. La temática de este año va a ser la evolución del planeta.

También organizarán varias jornadas dirigidas a adolescentes donde las actividades van a ser mucho más adecuadas a su edad y actividades como Durmiendo con tiburones y Océano Total, para pasar todo el día en el Acuario.