Los actos programados para el 8-M hacen una llamada a los jóvenes para no caer en los bulos y la desinformación

Presentación de la programación de actos que se celebrarán en Gijón con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha presentado este jueves la programación de actos que se celebrarán en la ciudad con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que este año invitan a la reflexión sobre los avances conseguidos, pero también a exigir cambios y fortalecer el pensamiento crítico.

De ahí que el Ayuntamiento de Gijón y el Consejo de Asociaciones de Mujeres, bajo el lema 'Desmontando Mitos, Defendiendo Igualdad', hayan puesto el foco sobre el efecto que producen las desinformaciones y las noticias falsas relativas a la igualdad y al feminismo.

Moriyón, durante la presentación de la programación en el Salón de Recepciones municipal, ha incidido en que, pese a los avances en igualdad de los últimos tiempos, las mujeres se siguen enfrentando a "grandes desigualdades", tanto en el ámbito laboral como en el acceso a la educación o a los servicios de salud.

A esto ha sumado que la violencia de género continúa siendo "una de las violaciones más graves de los derechos humanos en todo el mundo", ha considerado.

Moriyón, a mayores, ha lamentado que esta realidad se ve cuestionada por discursos negacionistas, noticias falsas, que circulan por las redes generando "una intoxicación, especialmente reseñable, entre las personas más jóvenes".

Ha remarcado que, tanto es así, que hasta la ONU ha advertido de que los espacios digitales "tóxicos" tienen una gran influencia sobre la cultura, sobre las actitudes, los comportamientos y políticas generales.

"La toxicidad de sus narrativas se filtra en la cultura, trivializa la violencia de género y refuerza los estereotipos discriminatorios que principalmente alcanzan a la población más joven", ha alertado sobre los espacios digitales, especialmente las redes. Es por ello, que ha visto preciso combatirlo con estrategias, pero sobre todo con informaciones veraces.

"Frente a las desinformaciones y bulos que tratan de desacreditar derechos y principios consagrados en nuestra Constitución, como es la igualdad de mujeres y hombres, tenemos la obligación y el deber de generar espacios críticos, educativos y de información claros y auténticos", ha apuntado la regidora gijonesa.

SOCIEDAD MÁS JUSTA

En esta misma línea, ha dicho creer "firmemente" que la educación en la igualdad de oportunidades, el respeto y valores son la base para construir una sociedad más justa.

Junto a ella ha hablado la directora general de Igualdad del Ayuntamiento, Goretti Avello, quien ha explicado que la campaña de este año busca visibilizar la "grave" problemática que surge en torno a los mitos y bulos que circulan en el universo digital sobre el feminismo y, especialmente, su influencia en generaciones más jóvenes, "víctimas de esos discursos negacionistas, especialmente sobre la violencia de género", ha alertado.

Por este motivo, se ha querido interpelar a la población más joven y reflexionar sobre las narrativas misóginas que circulan en las redes sociales y en la manosfera.

Ha apuntado, relacionado con ello, que la imagen central de la campaña es muy reconocida de Gijón, Escaleras del Rock, aunque se han transformado los títulos de las canciones musicales por palabras que alertan sobre las noticias falsas, la desinformación o la manipulación informativa, entre otras cosas. La imagen aparecerá en todos los MUPIs de la ciudad y en campañas locales del 8-M.

Asimismo, ha apuntado que el acto central de la campaña tendrá lugar en la antigua Escuela de Comercio, el próximo día 10, a las 18.30 horas, donde se celebrará una jornada relativa a la igualdad frente a la desinformación y los bulos.

En este sentido, Zúa Menéndez y Teresa Lozano analizarán la desinformación como fenómeno político y social, al tiempo que desmontarán los bulos sobre la igualdad y el feminismo y propondrán un fortalecimiento del pensamiento crítico y de la acción social y comunitaria.

También ha señalado que las actuaciones programadas cuentan con un hilo conductor, que tiene quizás su origen en un curso, 'Espacios digitales, adolescencia e igualdad, claves para una convivencia responsable', que desde enero se está impartiendo a través del Centro del Profesorado y Recursos de Gijón.

Avello ha apuntado que en este curso, en el que participan más de 100 docentes, se analizan los modelos de comunicación en entornos digitales, la configuración de las identidades o las formas de expresión juvenil, todo ello con el objetivo final de desarrollar y diseñar estrategias educativas y de acompañar para abordar de manera constructiva las experiencias digitales del alumnado, promoviendo la igualdad, la convivencia y el pensamiento crítico.

Otras actividades, desarrolladas en colaboración con distintas áreas municipales, con la lectura de poemas en femenino, teatro con acento femenino en Escena Gijón en barrio o un concierto en el Centro Municipal de La Calzada.

También desde la Fundación Municipal de Cultura se ha programado un ciclo de actividades, 'Moda con Historia. Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista', que se detiene en la transformación social y cultural apreciable en la moda y su estrecha vinculación con el feminismo.

Además, habrá este mes de marzo conferencias, un ciclo cinematográfico y una exposición que se recoge bajo el mismo título que el propio programa de actividades.

'Escena Amateur', por su lado, vuelve a programar teatro que aborda la violencia sobre las mujeres, pero también la igualdad y, en este caso, en clave de humor.

La Red de Museos Municipales también se suma al programa de actos con actividades como conferencias, un homenaje a las mujeres ferroviarias y, con motivo del 50 aniversario de la creación de la Asociación Feminista de Asturias, en la Casa Natal de Jovellanos se acogerán distintas propuestas.

Sobre esto último, comenzarán con una presentación del depósito de la Asociación Feminista de Asturias (AFA) y la exposición colectiva de las obras de Mabel Lavandera, María Álvarez, María Gimeno y Elena Rato.

También en marzo, y dentro del ciclo de conferencias que organiza el propio museo, habrá una específica bajo el título 'La colección al detalle', que se desarrollará con una charla-coloquio en la que también participarán Mabel Lavandera, Elena Rato y la historiadora e integrante de AFA, Carmen Suárez.

Además, la Red de Bibliotecas se ha sumado a toda la conmemoración de los actos del 8 de marzo, por lo que ha convocado distintas actividades como exposiciones, promoción de la lectura y de la literatura creada y escrita por mujeres.

El teatro Jovellanos, en su caso, programará durante el mes de marzo obras con motivo del Ciclo de Mujer, que engloba teatro, danza, circo y música. La semana del 8-M, además, de manera simbólica, se iluminará la fachada de la Casa Consistorial y también las fuentes de Gijón.