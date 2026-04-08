Actualización de los incendios forestales en Asturias: hay 12, siete de ellos activos, en diez municipios

Vista del incendio activo en la Sierra de Aramo, a 7 de marzo de 2026, en Proaza, Asturias (España). 14 concejos de Asturias se ven afectados por una oleada de más de 30 incendios forestales activos, el Principado declaró pasadas las 23 horas de este lune - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias registra a las 9.54 horas de este miércoles un total de 12 incendios forestales, de los cuales siete están activos y cinco controlados en diez municipios de la región, según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

En Allande continúa un incendio en Bustantigo, que está controlado; en Belmonte de Miranda, el fuego que afecta a Antoñana sigue activo; en Cabrales el de Asiego está controlado y el de Arenas activo; y en Cangas de Onís, siguen activos tanto el de Cebia como el de Tarano.

En Cangas del Narcea, el fuego declarado en Ambres está controlado, mientras que en Llanes, el incendio en la zona de Purón-La Borbolla sigue activo en la zona alta; mientras que en Peñamellera Alta, el incendio en Caraves está controlado.

El incendio que afecta a Riofabar, en Piloña, sigue activo, mientras el de Carangas (Ponga) está controlado. Finalmente, un incendio en Noriega (Ribadedeva) sigue activo en la zona alta.