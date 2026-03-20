El Acuario, que cumple 20 años, reivindica su espacio en el futuro Naval Azul como un "gran motor" para la zona

Dos buceadores sumergen en un tanque del Bioparc Acuario Gijón una cápsula del tiempo por el 20 aniversario del equipamiento. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director del Bioparc Acuario Gijón, Alejandro Beneit, ha destacado este viernes que la instalación celebra su 20 aniversario con un compromiso de trabajar por mejorar la situación actual de los mares y océanos.

"Estamos en un momento muy bueno del Acuario y que vamos a disfrutar hoy sellando un compromiso para dentro de 20 años", ha resaltado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes del acto de celebración del aniversario, en el que ha participado la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y al que han asistido representantes políticos y sociales.

Sobre las planes a futuro, ha explicado que el pingüinario está parado debido a la gripe aviar, a lo que ha indicado que con la expansión de esta enfermedad no era "razonable ni conveniente" ahora avanzar en ese proyecto.

No obstante, ha señalado que están valorando muchos otros proyectos, algunos relacionados con el centro de recuperación de animales que, según él, hoy en día es la "joya de la corona" del Acuario. "Cada vez tiene más trabajo y estamos muy ilusionados", ha resaltado, a lo que se ha mostrado optimista en poder avanzar en ese sentido.

Por otro lado, Beneit ha visto con buenos ojos el proyecto del Ayuntamiento de Gijón de Naval Azul, un parque empresarial abierto ligado a la Economía Azul, a desarrollar en el antiguo astillero de Naval Gijón, en un ámbito colindante al propio Acuario.

A este respecto, ha opinado que va a ser un motor de esta zona, a lo que ha incidido en que va a ser un centro empresarial relacionado con la economía azul.

"Nosotros podemos ser un gran motor de la zona", ha asegurado Beneit, quien ha puesto en valor que la ciudad avanza, de forma que el Acuario ya no va a estar en un fondo de saco, sino que va a estar una zona de paso. Para él, esto "indudablemente" va a mejorar la situación del Acuario.

Preguntado sobre la cápsula del tiempo que se va a enterrar en este día en uno de los tanques del Acuario y que tiene fecha de apertura dentro de 20 años, ha explicado que el mensaje que se quiere transmitir cuando se abra es el compromiso con el mar y una esperanza de que se haya podido mejorar la situación que existe ahora.

También se incluye en la cápsula muchos mensajes "de mucho cariño" de mucha gente que ha venido al Acuario, los periódicos del día de hoy y muchos mensajes con el deseo de mejorar la situación actual.

En cuanto a los proyectos que se habían marcado al coger la gestión del Acuario de Gijón, ha reconocido que no se han cumplido todos, aunque ha matizado que esto es un trabajo continuo.

Ha remarcado, en este sentido, que es un trabajo cuyo resultado pertenece al futuro, por lo que "nunca" se termina de completar. Pese a ello, ha asegurado que están "muy satisfechos" con el equipo "de mucho nivel" que tienen.

Ha apuntado que están trabajando a en conservación e investigación "a muchísimo nivel", colaborando con universidades, con el CSIC y con otras instituciones.

A esto ha sumado que 2025 el Acuario cerró con 208.000 visitantes, aproximadamente, siendo el equipamiento más visitado de Asturias. A día de hoy, además, ha remarcado que ya están superando las cifras del año pasado para el mismo periodo.

APUESTA DE FUTURO

Moriyón, por su parte, ha recordado que en 2016, siendo ella también alcaldesa, se produjo un punto de inflexión "con serias dificultades en la gestión de este Acuario", ha reconocido.

Por este motivo, ha agradecido el trabajo de la empresa que actualmente gestiona este equipamiento, Bioparc Acuario de Gijón, ya que, después de que concurrieran a la licitación en 2017 para su gestión, el Acuario tuvo un cambio "espectacular, a mejor".

Unido a ello, ha tildado de "ejemplar" la labor de divulgación que inician en ese momento hasta hoy y ha puesto en valor que lograran permanecer pese a la pandemia de la COVID-19 "con la misma calidad y con la misma excelencia que vemos hoy".

Ha resaltado, asimismo, el que se vaya a integrar visualmente el Acuario en el proyecto de Naval Azul. Sobre este último, ha incidido en que para ella es una satisfacción poder ver desde la terraza del Acuario todo el desarrollo de Indra, lo que era antes el Tallerón de Duro Felguera, y ver cómo se transformó "en tiempo récord" y también la pista de pruebas, lo que significa, a su juicio, trabajo de calidad.

Ha apuntado, sobre Naval Azul, que ahora se está trabajando en la aprobación inicial del Plan Especial, que es esa fase donde se recogen los usos que contempla y, con respecto a la construcción de un edificio singular, ha precisado que eso "vendrá después". Eso sí, ha defendido que este primer ejercicio debe "liderarlo" y llevarse a cabo por el Ayuntamiento.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

También se ha referido al 20 aniversario del Acuario la ex alcaldesa gijonesa, Paz Fernández Felgueroso, que ostentaba la Alcaldía en el año en que se inauguró esta instalación.

Fernández Felgueroso ha confesado que para ella es una "gran satisfacción" ver cómo ha crecido el Acuario y cómo se ha convertido en un activo muy importante para Gijón, no solo por su atractivo turístico, sino por su valor en la educación ambiental a la ciudadanía. Ha felicitado, por tanto, al equipo que cada día trabaja en él.

Durante el acto por el aniversario, se ha proyectado un vídeo en el que se transmite una carta de la alcaldesa gijonesa dirigida a quienes vayan a abrir la cápsula del tiempo dentro de 20 años.

Beneit, por su parte, ha arrancado su intervención nombrando especies marinas hoy ya extintas y ha asegura que esta cápsula no es solo un cofre de recuerdos, sino un "contrato de responsabilidad y esperanza".

Moriyón, por su lado, también ha llamado la atención sobre la importancia de la educación ambiental y ha asegurado que conocer, es el primer paso para proteger.

Ha resaltado también Naval Azul y el impacto de la Economía Azul que se espera en la ciudad. Para ella, con esta apuesta por la innovación, el empleo de calidad, la sosteniblidad y el progreso es la forma en la que Gijón se está comprometiendo a crecer.

Al tiempo, ha visto al Acuario como un motor de crecimiento y ha destacado, sobre todo, el centro de recuperación de animales. Moriyón ha remarcado que reivindicar el mar no es solo una obligación ética, sino que es una apuesta de futuro. A mayores, se ha mostrado segura de que el futuro de Gijón se escribe en lugares como este.

Acabadas las intervenciones, se ha proyectado un vídeo sobre el Acuario, para después meter dos buceadores la cápsula del tiempo en el tanque mayor del Acuario.