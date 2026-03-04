El acusado de matar a un hombre en un portal de Langreo será juzgado por jurado y se enfrenta a 15 años de cárcel

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instancia e Instrucción número 3 de Langreo ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el hombre acusado de acabar con la vida de I.F.F. en diciembre de 2024 en un portal en Langreo. Los hechos, que serán enjuiciados por el procedimiento del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Asturias, se remontan a una violenta discusión por una deuda económica. El acusado se enfrenta a una pena de 15 años de prisión.

Según el relato de hechos recogidos en el Auto el suceso ocurrió la noche del 7 de diciembre de 2024. La víctima, I.F., de 69 años, se encontraba en una cafetería de Sama de Langreo cuando se presentó el acusado. Tras una primera discusión en la calle motivada por una deuda de dinero que el acusado se negaba a pagar, la víctima se desplazó al portal de la vivienda de la hermana del acusado.

Fue en ese portal donde, alrededor de las 22:40 horas, se produjo un segundo enfrentamiento. El auto judicial señala que el acusado, "mucho más joven y corpulento que la víctima", propinó numerosos golpes a Inocencio con "ánimo de darle muerte" y lo agarró fuertemente del cuello, provocándole fracturas laríngeas y el fallecimiento por asfixia.

Tras acabar con la vida de I.F., el acusado presuntamente arrastró el cadáver hacia el interior del portal para registrar su ropa. Según la instrucción, se apoderó de 1.300 euros en metálico que portaba la víctima antes de huir del lugar en un taxi.

El acusado fue detenido al día siguiente en un local de El Entrego.

La Fiscalía y acusación particular solicitan la apertura de juicio por asesinato u homicidio doloso y un delito de hurto. Interesan una pena de 15 años de prisión por el delito contra la vida, además de 18 meses adicionales por el hurto y una indemnización de 100.000 euros para la viuda.

Por su parte la defensa sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones dolosas en concurso con homicidio imprudente. Alega como circunstancia modificativa la eximente incompleta o atenuante muy cualificada de toxicomanía, solicitando una pena reducida de 3 años y 6 meses de prisión.