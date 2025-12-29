Adjudicada la instalación y puesta en marcha del centro de control para la nueva Jefatura de la Policía Local

Archivo - La alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, preside la inauguración de la nueva Jefatura de la Policía Local de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno, convocada con carácter urgente y extraordinario, aprobó este lunes por unanimidad todos los puntos del orden del día. Entre los asuntos destacados de la sesión figuran la adjudicación a la UTE conformada por Amper Sistemas SAU y Eurocop Security Systems SL del lote 1 del suministro de instalación, configuración y puesta en marcha del centro de control para la nueva Jefatura de la Policía Local por valor de 1.038.824,87 euros.

Por otro lado, también se ha dado inicio a la modificación del proyecto PRTR para la rehabilitación integral del Colegio Público de Educación Especial de Castiello, el cual contará con una ampliación del plazo de cuatro meses y un aumento de 569.201,85 en el coste final producto de cuestiones técnicas relacionadas con la climatización del edificio.

Por último, la Junta de Gobierno también ha aprobado la continuidad del contrato de conservación y mejora de la infraestructura viaria en el concejo de Gijón a la empresa Alvadgonzález Contratas S.A. durante el tiempo indispensable hasta que tenga lugar la formalización del nuevo contrato actualmente en tramitación.