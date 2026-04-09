Adjudicadas las obras de mejora y accesibilidad del pasaje de Las Artes, en Avilés

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha adjudicado a la empresa Tratamientos Asfálticos SA el contrato menor para la realización de las obras de pavimentación y mejora de la accesibilidad del pasaje de Las Artes, una vía peatonal que comunica la calle de Las Artes y la avenida de Cervantes. La actuación supondrá una inversión de 46.578,83 euros y tendrá un plazo de ejecución de tres meses.

Según informa el Consistorio en una nota de prensa, el proyecto incluye la renovación integral del pavimento y acerado, así como la creación de un itinerario peatonal accesible (IPA) conforme a la normativa vigente, dado el deterioro que presenta el vial por el paso del tiempo y el uso continuado. Se rediseñará el acceso y las rampas para garantizar la seguridad y accesibilidad del tránsito peatonal.

Las obras contemplan también la revisión de la red de saneamiento y drenaje, sustitución de rejillas y sumideros en mal estado, y la renovación del alumbrado público con nuevos báculos y luminarias LED. Además, se ejecutará la repavimentación completa, instalación de bordillos, rampas y superficies impermeabilizadas, y la colocación de vallas de protección y señalización.