Adjudicadas las obras de mejora de accesos al camping Amaido y a La Casona

OVIEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Gobierno asturiano , a través de la Comisión Regional del Banco de Tierras, ha adjudicado en 46.948 euros las obras de mejora del firme de accesos al camping Amaido y al establecimiento de turismo rural La Casona, en San Tirso de Abres.

La actuación consistirá en reforzar los viales que conducen a estas instalaciones, limpiar las márgenes y mejorar la señalización, con el fin de mejorar la seguridad. La empresa adjudicataria de la obra, Asfaltados Balda, será la encargada de ejecutar los trabajos, que cuentan con un plazo de mes y medio y comenzarán después de Semana Santa.

El gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras, José Ramón Feito, ha explicado que esta actuación se enmarca en el compromiso del del Principado con la dinamización del medio rural y la promoción de proyectos sostenibles que ayudan a crear empleo y fortalecen el tejido económico local, en línea con los objetivos del Pacto por el Medio Rural rubricado en febrero.

Feito también ha recordado que en las próximas semanas se licitará también el acondicionamiento y reforma de los baños de esta zona de acampada, con un presupuesto de 40.000 euros.