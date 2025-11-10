Adjudicado en más de 191.000 euros el dragado del puerto de Bustio, en Ribadedeva

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias adjudicó en 191.567 euros el dragado del canal de entrada y la dársena del puerto de Bustio, en Ribadedeva, a la empresa Dragado y Mantenimiento de Puertos S.L.U., que dispondrá de un plazo de ejecución de cuatro meses.

Según informó el Gobierno del Principado, está previsto actuar sobre una superficie total de más de 6.700 metros cuadrados y limpiar los 150 metros de longitud, con una anchura mínima de 10 metros, del canal de entrada al puerto, y los aproximadamente 150 metros, con una anchura media de 22, de la dársena entre muros.

El dragado del puerto de Bustio se enmarca dentro del programa de actuaciones de mejora y conservación que el Gobierno de Asturias viene realizando de manera continuada en los distintos espacios portuarios de su competencia. Los dragados se afrontan con medios propios, a través de La Nalona, o vía concurso público, como en este caso.