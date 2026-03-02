Admisión escolar 2026-2027 en Asturias: el sorteo decide con las letras de los apellidos RJ, en sentido de la Z a la A

Sorteo de admisión de alumnos 2026-2027 en Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha iniciado este lunes el procedimiento de admisión del alumnado para el curso escolar 2026-2027 con el sorteo del orden alfabético para resolver posibles empates en la puntuación, una vez aplicado el baremo, en los centros públicos y concertados. El acta de la sesión refleja que las dos primeras letras del primer apellido son RJ y el sentido de la ordenación del abecedario, ascendente: de la Z a la A.

A modo de ejemplo, este resultado favorece al alumnado apellidado Rivaya, Riesgo, Redondo o Ramos. Por el contrario, sitúa en los últimos puestos los apellidos como Rodríguez, Ruiz, Sáez o Suárez.

El sorteo se ha celebrado en la sala de juntas de la Consejería de Educación y, un año más, ha estado abierto al público. En él ha estado presente, junto con varios técnicos, la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández.

La presentación de solicitudes de admisión para el centro elegido como primera opción para el alumnado de nuevo ingreso estará abierta del 14 al 24 de abril. La lista provisional de alumnado admitido y excluido se publicará el 6 de mayo en cada centro, el periodo de alegaciones abarcará del 7 al 11 de mayo y las listas definitivas se difundirán el 28 de mayo.

En Infantil y Primaria la matrícula podrá formalizarse del 16 al 23 de junio. Para el alumnado de Secundaria (ESO y Bachillerato), tanto promocionado como no promocionado, el plazo será del 1 al 13 de julio.

Al igual que en los dos últimos años, la principal novedad del próximo curso será la inauguración de un nuevo centro educativo público. Tras la apertura de los institutos de Secundaria de La Florida (2024) y Margarita Salas (2025), ambos en Oviedo, en esta ocasión comenzarán las clases el Colegio Público Nuevo Roces, en Gijón.