Adrián Barbón anuncia que propondrá que Carlos López Otín sea nombrado hijo adoptivo de Asturias

OVIEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Principado propondrá que el investigador de la Universidad de Oviedo Carlos López Otín sea nombrado hijo adoptivo de Asturias, según ha anunciado este martes el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Barbón hacía este anuncio durante una visita al centro residencial de personas mayores de Lugones, donde ha explicado que el reconocimiento a Otín es de justicia porque "tenemos que darle las gracias, Asturias debe darle las gracias".

"Es una cosa que no lo sabe ni el propio López Otín, porque no he hablado con él. Mi propósito sería el nombrar hijo adoptivo de Asturias, saben que es Medalla de Asturias, me parece un hombre admirable que debemos poner en valor", ha dicho Barbón.

Ha explicado que la propuesta debe hacerse en la junta General y ha insistido en que sería "un gesto cariñoso más que merecido". Así ha manifestado que da las gracias a Otín en nombre de todos los asturianos por lo que hace y porque lo hace en Asturias.