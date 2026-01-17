Adrián Barbón lamenta la muerte de Graciano Torre y destaca su "enorme legado"

Archivo - El exconsejero del Gobierno de Asturias, Graciano Torre, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha lamentado este sábado el fallecimiento del exconsejero de Industria y alcalde de San San Martín del Rey Aurelio, Graciano Torre, a los 74 años. "Deja un enorme legado por su trayectoria política y una huella imborrable en el cariño de su familia, amistades, compañeros y vecinos y vecinas", ha asegurado.

En un mensaje en su perfil de la red social 'X' recogido por Europa Press, Barbón ha explicado que, en todos los cargos que ocupó, se caracterizó por "el rigor, el compromiso, la capacidad de trabajo y su seriedad".

Asegura el presidente asturiano que hoy la familia socialista asturiana "está de luto". "Se nos va, muy joven, un gran servidor público al que tuve la suerte de conocer, apreciar y admirar desde hace casi treinta años", ha dicho, recordando que él lo conoció siendo "un joven socialista de Laviana".

Desde la Federación Socialista Asturiana también han publicado un mensaje de condolencias, en el que se destaca a Torre como un "referente de compromiso socialista, ejemplo de diálogo y política rigurosa, siempre trabajando por el impulso de las cuencas mineras y de Asturias".