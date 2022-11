Adrián Barbón pide que el convenio de la hostelería "se actualice de una santísima vez"

OVIEDO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha reivindicado que de una "santísima vez se actualice el convenio colectivo de la hostelería" y ha hecho un llamamiento a todos los negociadores porque estamos ante "una cuestión de justicia". "Así se lo he dicho al presidente de la patronal, es inaceptable que no se firme y es inaceptable también los datos del informe de Adecco en el que se pone de manifiesto que Asturias tiene los salarios más bajos", ha dicho Barbón.

No obstante Barbón ha pedido no generalizar a la hora de hablar de los profesionales del sector y ha defendido que se busquen espacios de consenso. En este sentido ha indicado que "da muy mala imagen esa noticia y saber que no se renueva el convenio del sector", y a su juicio los profesionales deberían darse cuenta de ello.

Barbón respondía así durante el pleno a la pregunta de IU, que le ha pedido su opinión política respecto a que haya en Asturias sectores económicos como el de la hostelería, en el que se mantienen amplios niveles de explotación laboral mientras recibe importantes ayudas públicas.

El presidente ha pedido a IU que "no se generalice" cuando se habla de ciertos sectores y también ha pedido diferenciar entre unas ayudas públicas y otras y ha indicado que suprimir las ayudas no es a su juicio la fórmula para presionar esa firma del convenio colectivo.

La portavoz de IU, Ángela Vallina ha indicado que "ella y su grupo no generalizan porque saben de sobra que no todos son iguales" y ha destacado que conocen que en Asturias "hay muchos empresarios serios a los que hay que poner en valor, así como a un sector hostelero puntero".

No obstante Vallina se ha referido a algunos informes conocidos recientemente que reflejan que las condiciones salariales de este sector en Asturias son de las más bajas, por no hablar "del trabajo sin asegurar y otras muchas prácticas fraudulentas".

Así ha recordado Vallina que el salario medio 15.000 frente a los 18.000 euros a nivel nacional y todo ello en una situación en la que patronal, desde 2009 se niega a negociar y a firmar un nuevo convenio colectivo mientras el presidente de la patronal presume de sus buenas relaciones con los dirigentes.

"El Gobierno ha concedido casi 93 millones en ayudas sólo para hostelería y restauración y un apoyo incondicional, pues bien debería verificarse que esas ayudas también repercutan en beneficio de los y las trabajadores del sector", ha dicho Ángela Vallina.